Лендинг для франшизы

Нужно создать одностраничник для франшизы по косметическому экспресс отбеливанию зубов

Запрос: я не специалист по сайтам и я не знаю, что на сайте должно быть и чего там быть не должно, так же я не знаю, как он должен

выглядеть. и вот мне нужен специалист который все это знает, я готов

предоставить максимум информации, которую можно будет вычленить для

сайта, могу подключить в работу копирайтера, который сделает тексты.

есть фирменный стиль, презентация, сайт нужно будет сделать в такой же стилистике как и все другие элементы фирменного стиля

Сайт одностроничный с формой захвата, страницей благодарности

Все исходники вышлю кандидатам

Прошу в лс прислать пару примеров того как в итоге будет выглядеть сайт