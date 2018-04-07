Лендинг для франшизы

Сайты «под ключ»Закрыт28 заявок202 просмотра
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Нужно создать одностраничник для франшизы по косметическому экспресс отбеливанию зубов

Запрос: я не специалист по сайтам и я не знаю, что на сайте должно быть и чего там быть не должно, так же я не знаю, как он должен

выглядеть. и вот мне нужен специалист который все это знает, я готов

предоставить максимум информации, которую можно будет вычленить для

сайта, могу подключить в работу копирайтера, который сделает тексты.

есть фирменный стиль, презентация, сайт нужно будет сделать в такой же стилистике как и все другие элементы фирменного стиля

Сайт одностроничный с формой захвата, страницей благодарности

Все исходники вышлю кандидатам

Прошу в лс прислать пару примеров того как в итоге будет выглядеть сайт

6 лет назад
Kuznec0v
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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