Нужно создать сайт на wordpress

Нужно сверстать сайт + адаптивная верстка по готовым макетам. Также необходимо посадить сайт на Modx. В CMS системе настроить админ панель, для управления сайтом через CMS.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать сайт на вордпрессе
Подробное ТЗ, и бриф отправлю исполнителю.
Жду ваших предложений.
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