Мои контакты:
e-mail: [email protected]
Skype: [email protected]
Telegram: https://t.me/vadimvadim9494
Знания, умения, навыки:
HTML5, CSS3, jQuery.
Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
Блочная фиксированная / резиновая верстка.
Адаптивная верстка.
Responsive.
Bootstrap 3.
LESS/SCSS
GulpJS
Git
Parallax scrolling.
Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
Аккуратный, логичный, продуманный код.
Соблюдение стандартов W3C.
SEO-верстка.
Адаптация / внедрение плагинов.
Использование спрайтов.
Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
Реализация pixel perfect.
Комментарии.
Время работы:
Работаю 6 дней в неделю (Пн-Сб)
Online с 9:00 MSK
О работе:
Работаю 100% БЕЗ Предоплаты. Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.
Главный принцип о себе:
Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.
Гарантирую:
Соблюдение сроков.
Качественную работу.
Разумные цены.
Постоянный online.
Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
Гарантия на сайты 12 мес.
Гарантия на верстку 1 мес.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
Карта Приватбанк.
WebMoney (WMZ, WMR).
Qiwi
УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ! Вы дошли до этой строки и Вас все устраивает в моих услугах и навыках? - тогда смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной - будем работать!!!
Цитата:ВНИМАНИЕ!!! Для добавления в Skype пишите ваш skype в ЛС или на e-mail: [email protected] - добавлюсь в течении 5 мин.
Участились случаи мошенничества через Skype! Я не даю своего логина Skype, добавляюсь только сам и только после предварительного общения на сервисе freelancehunt.com или WEBLANCER.NET.
Для оперативности и экономии времени - пожалуйста высылайте задание на почту. Оценю, в течение 10 мин отвечу.
E-MAIL: [email protected]
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