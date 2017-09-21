kohan232

Вадим Кохан kohan232

 
29 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Профессиональная верстка и дизайн сайтов с авторским стилем | HTML5, CSS3, jQuery.

Мои контакты:

e-mail: [email protected]

Skype: [email protected] 

Telegram: https://t.me/vadimvadim9494

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.

  • Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).

  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.

  • Адаптивная верстка.

  • Responsive.

  • Bootstrap 3.

  • LESS/SCSS

  • GulpJS

  • Git

  • Parallax scrolling.

  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

  • Аккуратный, логичный, продуманный код.

  • Соблюдение стандартов W3C.

  • SEO-верстка.

  • Адаптация / внедрение плагинов.

  • Использование спрайтов.

  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

  • Реализация pixel perfect.

  • Комментарии.

Время работы:

Работаю 6 дней в неделю (Пн-Сб)

Online с 9:00 MSK

О работе:

Работаю 100% БЕЗ Предоплаты. Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Главный принцип о себе:

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.

  • Качественную работу.

  • Разумные цены.

  • Постоянный online.

  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

  • Ответ на письма, написанные на почту - 100%.

  • Гарантия на сайты 12 мес.

  • Гарантия на верстку 1 мес.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • Карта Приватбанк.

  • WebMoney (WMZ, WMR).

  • Qiwi

УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ! Вы дошли до этой строки и Вас все устраивает в моих услугах и навыках? - тогда смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной - будем работать!!!

Цитата:ВНИМАНИЕ!!! Для добавления в Skype пишите ваш skype в ЛС или на e-mail: [email protected] - добавлюсь в течении 5 мин.

Участились случаи мошенничества через Skype! Я не даю своего логина Skype, добавляюсь только сам и только после предварительного общения на сервисе freelancehunt.com или WEBLANCER.NET.

Для оперативности и экономии времени - пожалуйста высылайте задание на почту. Оценю, в течение 10 мин отвечу.

Дизайн сайтаAndroidHTMLiOSBootstrapjQuerySCSSGit
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$170
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
amelista
Олег 
37 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$170
10 баллов
5 лет назад
Собрать лендинг из готовых блоков HTML-шаблона
Все отлично, рекомендую!
Рекомендую ! Отличный заказчик ! Четкое ТЗ, оплата вовремя )
Ответный отзыв
tanyaty
Таня 
43 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 отзывов(-3)
$60
2 балла
5 лет назад
Доделать сайт
Не выполнил задание, потеряла время.
Два месяца назад взял данный проект, отказался от него "сразу" на второй день, после того, как клиент не дал мне нужные доступы для работы (без которых нельзя выполнить задание), а именно доступы для админки opencart, она посчитала что они мне не нужны, после я сразу отказался. Вот спустя почти 2 месяца , данная личность оставляет мне плохой отзыв, хотя я сразу!! И вежливо предупредил о том, что отказываюсь от выполнения , не затягивая сроки! Никому не советую сотрудничать с данной личностью.
Ответный отзыв
Mezentsev66
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$80
8 баллов
6 лет назад
Нарисовать дизайн.
Хорошо поработали с Вадимом. Нареканий нет. Все выполнил в срок и за оговореный бюджет.
Отлично поработали, спасибо за заказ. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
niksg
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$60
10 баллов
6 лет назад
Доделать лендинг
Соблюдены ТЗ, сроки. Не тупит. Зачем ещё что-то говорить)
Спасибо за интересный проект. Отличный заказчик, оплата вовремя , четкое тз! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
fmalok
40 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$80
9 баллов
6 лет назад
Дизайн сайт визитки + верстка
Все вовремя, проблем не возникло. Рекомендую!
Спасибо за интересный проект, выплата вовремя, рекомендую.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
3 отзыва
$5/час
от $10от 2 часов
#496