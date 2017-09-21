Профессиональная верстка и дизайн сайтов с авторским стилем | HTML5, CSS3, jQuery.

Мои контакты:

e-mail: [email protected]

Skype: [email protected]

Telegram: https://t.me/vadimvadim9494

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3, jQuery.

Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Responsive.

Bootstrap 3.

LESS/SCSS

GulpJS

Git

Parallax scrolling.

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Соблюдение стандартов W3C.

SEO-верстка.

Адаптация / внедрение плагинов.

Использование спрайтов.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

Реализация pixel perfect.

Комментарии.

Время работы:

Работаю 6 дней в неделю (Пн-Сб)

Online с 9:00 MSK

О работе:

Работаю 100% БЕЗ Предоплаты. Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Главный принцип о себе:

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

Гарантирую:

Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Разумные цены.

Постоянный online.

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

Ответ на письма, написанные на почту - 100%.

Гарантия на сайты 12 мес.

Гарантия на верстку 1 мес.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

Карта Приватбанк.

WebMoney (WMZ, WMR).

Qiwi

УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ! Вы дошли до этой строки и Вас все устраивает в моих услугах и навыках? - тогда смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной - будем работать!!!

Цитата:ВНИМАНИЕ!!! Для добавления в Skype пишите ваш skype в ЛС или на e-mail: [email protected] - добавлюсь в течении 5 мин.

Участились случаи мошенничества через Skype! Я не даю своего логина Skype, добавляюсь только сам и только после предварительного общения на сервисе freelancehunt.com или WEBLANCER.NET.

Для оперативности и экономии времени - пожалуйста высылайте задание на почту. Оценю, в течение 10 мин отвечу.