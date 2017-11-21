Необходимо создать сигнатуры на 4 ранга от ранга к рангу сигнатура становится "красивее" и с большим количеством ссылкок Сигнатуры представляет BBcode Она должна быть красивая и цветная на 3-4 рангах На ...
Нарисовать дизайн.
Исходя из основного сайта: http://msp.midural.ru/, сделать 4 варианта главной страницы
В стиле:
1. Детские учреждения
2. Стационарные учреждения
3. Комплексный центр социального обслуживания населения;
4. Индивидуальный.
Дизайн-макеты сайтов должны быть адаптивными
Поддерживаемые разрешения по ширине экрана должны быть:
1024 пикселей;
768 пикселей;
480 пикселей.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Изменить часть контента адаптивного макета. https://yadi.sk/d/Pchn9QYr3PMbJDЗавершен8 лет назад
Изменить часть контента адаптивного макета. https://yadi.sk/d/Pchn9QYr3PMbJDДизайн сайтовнет заявокЗакрыт8 лет назад
Главная страница в виде лендинга, плюс две страницы на ее основе (карточка товара и каталог). Макеты - https://yadi.sk/d/Y8mexNin3PRhvx Макеты вроде понятные, детали обсуждаю с кандидатами. Связь либо тут, либо телеграм. Пишите стоимость и примеры ...Завершен8 лет назад
- $250
Необходим редизайн сайта _ttp://potolki-pk.ru/ Основная задача – получить адаптивный сайт, показатели конверсии которого будут самыми высокими. Соответственно, предоставляется полная свобода творчества, но при создании дизайна учитывайте, насколько пользователям ...Завершен7 лет назад
Необходимо сделать дизайн двух страниц сайта. Данный заказ небольшой и предварительный, если нас все устроит, то по его итогам будет предложено дальнейшее сотрудничество на 15 страниц сайта (в двух форматах для мобильных устройств и полная ...Завершен8 лет назад
Добрый день! Задача: Нужно разработать макет главной и внутренней страницы сайта компании "Camelia" по производству изделий из искусственного камня Компания изготавливает изделия из искусственного камня: Кухонные столешницы , мойки и раковины, Подоконники, ...Завершен8 лет назад
Необходимо сделать 3 страницы главную, карту товара и корзину. На главной разделы: - Красивая шапка с названием магазина "Fiesta" и надпись "Круглосуточная доставка шаров" - На главном экране должно быть меню (Главная, ...Завершен8 лет назад
Уважаемые дизайнеры, требуется создать простой блок для акционной страницы в существующем интернет-магазине. Шапка и футер, соответственно, уже имеются. Что нужно нарисовать (на выходе нужен psd, готовый к верстке), мокап от руки: http://prntscr.com/h66ga7 : ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, требуется сделать дизайн сайта. Тематика - сайт портфолио веб разработчика. Без предоплаты, возможно поэтапная. Детали опишу исполнителюЗавершен8 лет назад