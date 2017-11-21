Нарисовать дизайн.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок355 просмотров

Исходя из основного сайта: http://msp.midural.ru/, сделать 4 варианта главной страницы 

В стиле: 

1.               Детские учреждения 

2.               Стационарные учреждения 

3.               Комплексный центр социального обслуживания населения;

4.               Индивидуальный.

Дизайн-макеты сайтов должны быть адаптивными

Поддерживаемые разрешения по ширине экрана должны быть:

1024 пикселей;

768 пикселей;

480 пикселей.

7 лет назад
Mezentsev66
Олег 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

kohan232
31 год
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$80
5 дней
Хорошо поработали с Вадимом. Нареканий нет. Все выполнил в срок и за оговореный бюджет.
Отлично поработали, спасибо за заказ. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

kohan232
31 год
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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