Доработать дизайн страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки135 просмотров

Изменить часть контента адаптивного макета.

https://yadi.sk/d/Pchn9QYr3PMbJD

8 лет назад
raiseman
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад
$40
1 день
Как всегда оперативно. Рекомендую.
Отличный порядочный заказчик! На связи, понятное задание, быстрая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта

    Главная страница в виде лендинга, плюс две страницы на ее основе (карточка товара и каталог). Макеты - https://yadi.sk/d/Y8mexNin3PRhvx Макеты вроде понятные, детали обсуждаю с кандидатами. Связь либо тут, либо телеграм. Пишите стоимость и примеры ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн сайта

    $250

    Необходим редизайн сайта _ttp://potolki-pk.ru/ Основная задача – получить адаптивный сайт, показатели конверсии которого будут самыми высокими. Соответственно, предоставляется полная свобода творчества, но при создании дизайна учитывайте, насколько пользователям ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сделать дизайн сайта

    Необходимо сделать дизайн двух страниц сайта. Данный заказ небольшой и предварительный, если нас все устроит, то по его итогам будет предложено дальнейшее сотрудничество на 15 страниц сайта (в двух форматах для мобильных устройств и полная ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработка макета главной и внутренней страницы сайта компании

    Добрый день! Задача:  Нужно разработать макет главной и внутренней страницы сайта компании "Camelia" по производству изделий из искусственного камня Компания изготавливает изделия из искусственного камня: Кухонные столешницы , мойки и раковины, Подоконники, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн для онлайн-магазина воздушных шаров

    Необходимо сделать 3 страницы главную, карту товара и корзину.  На главной разделы: - Красивая шапка с названием магазина "Fiesta" и надпись "Круглосуточная доставка шаров"  - На главном экране должно быть меню (Главная, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн блока на странице ИМ

    Уважаемые дизайнеры, требуется создать простой блок для акционной страницы в существующем интернет-магазине. Шапка и футер, соответственно, уже имеются. Что нужно нарисовать (на выходе нужен psd, готовый к верстке), мокап от руки: http://prntscr.com/h66ga7 : ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн 3 внутренних страниц

    требуется сделать дизайн 3 внутренних типовых страниц на основе главной. Исходники в PSD есть. 1.Текстовая страница  2.Страница контактов 3 Старница для Виртуального тура  ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад