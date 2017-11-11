Необходим редизайн сайта _ttp://potolki-pk.ru/ Основная задача – получить адаптивный сайт, показатели конверсии которого будут самыми высокими. Соответственно, предоставляется полная свобода творчества, но при создании дизайна учитывайте, насколько пользователям ...
Разработка макета главной и внутренней страницы сайта компании
Добрый день!
Задача:
Нужно разработать макет главной и внутренней страницы сайта компании "Camelia" по производству изделий из искусственного камня
Компания изготавливает изделия из искусственного камня: Кухонные столешницы , мойки и раковины, Подоконники, Барные стойки, столы , Индивидуальные
изделия
Соответсвенно данные разделы нужно будет отобразить на главной и они будут ввести на разделы с данными видами продукции
Цветовая гамма: светлый фон, в сочетание с цветами компании . Их можно взять с логотипа (логотип прикрпелен во вложении).
И по цветовой гамме хотелось бы чтобы был контрастный переход между блоками (экранами) и градиентный фон к примеру как тут
https://www.weblancer.net/users/Dean_Craftoon/portfolio/dizajn-sajtov-9/ultraboost-uncaged-shoes-2149509/
https://www.weblancer.net/users/Dobrovolskayaweb/portfolio/dizajn-sajtov-9/dizajn-i-kopirajting-sajta-reklamnogo-agentstva-2149477/
https://www.weblancer.net/users/d0mg/portfolio/dizajn-sajtov-9/lending-trenazhernyj-zal-2149330/
Но естественной это не строго, по надеюсь на Ваш творческий профессионализм и дизайнерский опыт
По блокам
Главная страница
1. Шапка (логотип, меню, телефон)
2. Блок можно ввиде слайдера или можно обойтись без него - главное на нем красочно показать суть деятельности компании, чтобы зацепить внимание посетителей, а также должно быть призыв к действию например получить расчет и т. д.
3. Блок с отображением категорий изделий (категории указаны выше)
4. Блок с цветовыми решениями их можно взять отсюда (https://www.granistone.ru/dlya_proizvoditelei/tsvetovye-resheniya/clear/) там их коечно много взять несколько к примеру около 8-12 и внизу кнопка с переходом на раздел с цветовыми решениями
5. Блок некоторые из наших работ (или последние работы) - блок ввиде портфолио
6. Блок "Нам доверяют" или с нами работают - тут будут отображены бренды компаний партнеров
7. Блок Обратной связи "задать вопрос " с отображением телефона и контактов для связи
8. Подвал
Внутренняя страница
Она будет шаблонная для все категорий продукции.
То есть надо будет разработать страницу на примере какого нибудь раздела например "Столешницы для кухонь" чтобы по аналогии можно было заменить текст , наименование разделов и фото а структура была одинакова
Шапка и подвал будут с главной страницы
1. Блок яркий блок можно ввиде банера с кратким описанием и обратной связю к примеру получить расчет и т. п.
2. Блок преимуществ моно со сравненим (например цены, качество, сроки и. т. д.)
2. Блок цветовых решений
3. Блок наши работы
4 Блок Обратной связи "задать вопрос " с отображением телефона и контактов для связи
В заявке указывате цену за работу.
Большим преимуществом при выборе исполнителя будет если Вы к заявки приложите какой нибудь эскизный вариант либо прототип видения общей картины
Итоговый вариант макета будет дорабатываться с выбранным исполнителем.
Готовая работа должна быть выполнена в формате *psd и *png
Выбранный исполнитель
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