Редизайн сайта flamingo.poltava.ua

Есть 3 варианта для редизайна сайта, просьба указать цену и сроки. Весь дизайн нужен адаптивный, чтоб изменялся размер в зависимости от размера экрана.

1-й вариант: небольшой резайн, оставить шапку, под шапкой, внизу слева убрать меню + внутренняя страница+ добавить страницы на соц.сети под шапкой. --- Цена, сроки?

2-й вариант: с нуля новый дизайн, но, чтоб шапка была на основе старого дизайна с фламинго (фон фламинго + контакты)+ соц. сети.+ внутренняя страница --- Цена, сроки?

3-й вариант: пункт 2 + дизайн для мобильной версии. --- Цена, сроки?