Здравствуйте, Нужен дизайн сайта справочника. Подробности в приложенном архиве (см. требования к дизайнеру) С вас сроки, цена, условия сотрудничества, вопросы. И убедительная просьба в личку не ...
Дизайн 5 внутренних страниц сайта по аналогии
Здравствуйте,есть дизайн веб портала . Более 15 страниц,все утвержденные.
Необходимо доработать оставшиеся 5 страниц внутренних по аналогии с существующими.
Не каких нововведений по дизайну придумывать не нужно,работаем по макетам утвержденных страниц,структуру и тз предоставим.
Срочно,срок -сегодня до конца дня - Выбираем исполнителя в течении часа.
Прошу отмечаться лишь тех,кто готов приступить прямо сейчас.
Скидка по цене тоже приветствуется !
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется нарисовать подложку на сайт в таком же формате, как граффити сверху на прикрепленном изображении.Закрыт7 лет назад
http://promo.potolok-peter.ru/ полный редизайн сайта изображений.Завершен7 лет назад
Здравствуйте Нужна мультипликационный персонаж, мозг с ручками ножками, к игре 'Баттл ума', который будет в меню Пункты меню такие .Баттл - это вызов на новую игру - логотип не знаю, ...Завершен8 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: Пример работыДизайн сайтов17 заявокЗакрыт7 лет назад
- $150
Портал КомментарииУА https://comments.ua/ работает на рынке СМИ более 10 лет. и сейчас принято решение расширять присутствие в городах Украины через продажу франшизы. Поэтому появилась необходимость создать лендинг под эти цели. Хороший готовый сайт ...Завершен7 лет назад
Доброго дня! Для конструктора интернет магазинов нужен универсальный шаблон. Внимание на макет. Требования к дизайну: - Подобрать шрифт. Шрифт должен быть бесплатным ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт7 лет назад
Привет! Ищу профи с опытом создания классного дизайна для соцсетей (Facebook) чтобы оформить страницу тематики развлекательный журнал. С вас дизайн главной и аватарки (http://prntscr.com/gsnw85), а так же брендинг превью постов: вотермарка с названием проекта + ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
ЧТО СДЕЛАТЬ Для страницы Facebook необходимо сделать обложку страницы 851х315 px. На обложке необходимо разместить Дарта Вейдера, надпись NOT YOUR FATHER и логотип durex. Логотип дюрекса стилизовать под общий стиль обложки. Необходимо предложить ...Завершен8 лет назад
Необходимо сделать редизайн шапки сайта (с главным меню). Верстальщик есть. Ищу человека который сделает интересный, современный и качественный дизайн, если понравится подход к делу буду работать с человеком постоянно. Люди, кто делает быстро и лишь ...Дизайн сайтов3 исполнителяЗавершен8 лет назад