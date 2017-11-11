Нужен дизайн мультипликационного статичного персонажа

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки202 просмотра

Здравствуйте 

Нужна мультипликационный персонаж, мозг с ручками ножками, к игре 'Баттл ума', который будет в меню

Пункты меню такие

.Баттл - это вызов на новую игру - логотип не знаю, как вариант мозг в боксерских перчатках

интеллектуальная активность - мозг держит штангу

Задание - жду  предложения

Рейтинг - мозг на пьедестале 

Конкурс - жду предложения

Добавить вопрос - мозг с ручкой

Vip - мозг в очках - типо ё

Помощь - мозг со спасательным кругом - как вариант

настройка - мозг с ключем

Так же нужна загрузочная страница игры, с этим же персонажем, страничку надо придумать 

оплата по факту

7 лет назад
linkovich
Сергей 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Habarra
38 лет
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
$30
5 дней
Александра, чудесный дизайнер, делает отлично и с душой, таких людей реально ныне мало. Если что то мне нужно будет еще сделать, непременно обращусь. Всех Вам благ во благо.
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи, хорошая коммуникация, своевременная оплата. Приятное сотрудничество, рекомендую.

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Habarra
38 лет
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад

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