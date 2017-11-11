Нужен дизайн мультипликационного статичного персонажа

Здравствуйте

Нужна мультипликационный персонаж, мозг с ручками ножками, к игре 'Баттл ума', который будет в меню

Пункты меню такие

.Баттл - это вызов на новую игру - логотип не знаю, как вариант мозг в боксерских перчатках

интеллектуальная активность - мозг держит штангу

Задание - жду предложения

Рейтинг - мозг на пьедестале

Конкурс - жду предложения

Добавить вопрос - мозг с ручкой

Vip - мозг в очках - типо ё

Помощь - мозг со спасательным кругом - как вариант

настройка - мозг с ключем

Так же нужна загрузочная страница игры, с этим же персонажем, страничку надо придумать

оплата по факту