Дизайн лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен47 заявок661 просмотр

Нужно сделать дизайн посадочной страницы (всего два экрана) с мобильной версией, тематика - учебный центр рабочих профессий, до 12:00 18.03.2018. 

Стоимость 3 тыс. руб. 

Прикрепляйте примеры своих работ, подробности обсудим с кандидатами.  

6 лет назад
ann_indeed
Анна 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранные исполнители

Krisemka7
33 года
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$45
2 дня
Очень понравилось работать с Кристиной: все делает быстро и со вкусом. Был момент, когда не могли найти решение для мобильной версии лендинга, но терпеливо пробовали разные варианты и в итоге нашли. Работа выполнена качественно и в срок.
Анна очень приятный и вежливый заказчик. Обратная связь и постановка задач отличная) Рекомендую, буду рада сотрудничеству в будущем.
Shamray
41 год
17 лет в сервисе
Был
25 дней назад
8 лет назад
$24
4 дня
Escrow
Юрий ответственно подошел к делу, всегда был на связи и оперативно реагировал на мои комментарии. Однако представления о дизайне у нас все же разные (во многом это дело вкуса), поэтому сотрудничество не продолжила.
Хороший заказник, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Krisemka7
33 года
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
Shamray
41 год
17 лет в сервисе
Был
25 дней назад
8 лет назад

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