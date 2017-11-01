Создание лендинга под Wap-click программу

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок159 просмотров

Необходимо создать лендинг (с нуля и до конца) под wap-click партнерскую программу с версткой.

Тематики разные. Лендинги нужны под Билайн, МТС, Теле2.

Нужен человек с портфолию и кто делал уже такие лендинги.

Цену указывайте за 1 лендинг!!!

8 лет назад
kullermag
Николай 
42 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров