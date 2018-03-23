Дизайн большого интернет проекта финансовой тематики.

$950
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка168 просмотров

Подробности в ТЗ.

8 лет назад
oxibook
Иван 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

barmarat02
Марат 
44 года
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад
$950
10 дней
Отлично выполнил проект! Рекомендую!
От сотрудничества остались только хорошие впечатления. Задача была сформулирована понятно, выполненная работа была оплачена своевременно. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

barmarat02
Марат 
44 года
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад

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