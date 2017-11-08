Необходимо нарисовать дизайн для интернет-магазина интимных товаров. Что должно быть в дизайне:

-Главная страница

-Страница каталога

-Карточка товара

-Корзина

Прикрепляю ориентировочный прототип главной страницы

Сайты, которые нравятся и которые не нравятся, шаблон движка, детальное ТЗ, цвета и тд обсуждаем при начале работы.

Прошу присылать цену и срок, а также скайп для обсуждения деталей.

После завершения данного дизайна потребуется ещё 3 дизайна для новых интернет-магазинов.

Общение по скайпу.