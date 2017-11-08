Дизайн для интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен41 заявка300 просмотров

Необходимо нарисовать дизайн для интернет-магазина интимных товаров. Что должно быть в дизайне:

-Главная страница

-Страница каталога

-Карточка товара

-Корзина

Прикрепляю ориентировочный прототип главной страницы

Сайты, которые нравятся и которые не нравятся, шаблон движка, детальное ТЗ, цвета и тд обсуждаем при начале работы.

Прошу присылать цену и срок, а также скайп для обсуждения деталей.

После завершения данного дизайна потребуется ещё 3 дизайна для новых интернет-магазинов.

Общение по скайпу.

8 лет назад
strongman
Даниил 
44 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Ustinov_web
34 года
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$100
5 дней
Отличный исполнитель для создания дизайна интернет- магазина. Всегда на связи, все понимает, моментальная корректировка правок, легко общаться. Очень доволен сотрудничеством. Непременно обращусь ещё для создания нового дизайна интерфейса. Рекомендую.
Было приятно сотрудничать. Корректная переписка, четкое ТЗ., моментальная оплата! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ustinov_web
34 года
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад

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