Нарисовать дизайн для личного кабинета для транспортной компании. Дизайн уже есть, он прилагается в прикрепленных файлах. Отдельно вышлю psd если будет нужно. Базовый дизайн есть, необходимо создать личный кабинет. Отметил красным где ...
Отрисовать дизайн лэндинга по прототипу
Необходимо нарисовать дизайн продающей страницы, прототип имеется
Стоимость – 2500 руб.
Срок – 31 октября до 15:00 по Мск
Тематика лэндинга: Event (свадьбы, корп.праздники и т.д.)
Прикрепляйте примеры реализованных проектов.
Все подробности обсуждаем с кандидатами.
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