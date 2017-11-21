Модернизация дизайна

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт18 заявок378 просмотров

Исходя из основного сайта: http://msp.midural.ru/, сделать 4 варианта главной страницы 

В стиле: 

1.               Детские учреждения 

2.               Стационарные учреждения 

3.               Комплексный центр социального обслуживания населения;

4.               Индивидуальный.

Дизайн-макеты сайтов должны быть адаптивными

Поддерживаемые разрешения по ширине экрана должны быть:

1024 пикселей;

768 пикселей;

480 пикселей.

7 лет назад
Mezentsev66
Олег 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

dovvi
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$120
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Рекомендую заказчика, как положительного человека и грамотного специалиста. Был приятно удивлен высоким уровнем подготовки ТЗ и понимания принципа/нюансов работы при согласовании с клиентом. Рекомендую и сотрудничаем дальше!

Заявки фрилансеров

dovvi
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад