Есть сайт, образовательный. Сейчас стоит шаблон gk_Publisher. Расположение модулей устраивает. Нужно для данного шаблона придумать дизайн. На сайте можно размещать задачи по математике, алгебре и геометрии. Нужно придумать красивый подходящий дизайн под имеющиеся модули на сайте ...
Модернизация дизайна
Исходя из основного сайта: http://msp.midural.ru/, сделать 4 варианта главной страницы
В стиле:
1. Детские учреждения
2. Стационарные учреждения
3. Комплексный центр социального обслуживания населения;
4. Индивидуальный.
Дизайн-макеты сайтов должны быть адаптивными
Поддерживаемые разрешения по ширине экрана должны быть:
1024 пикселей;
768 пикселей;
480 пикселей.
Выбранный исполнитель
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