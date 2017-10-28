Необходимо нарисовать дизайн составляющую для сайта

Есть клиент, который хочет соединить два примера сайта в один и интересуется ценой разработки такого сайта. Сейчас нас интересует только дизайн составляющая.

Пример первого сайта: http://verba-hotel.ru/ru/

Все блоки на страницах, главная страница, разделы (http://www.screencapture.ru/file/c014b4Ae) будут абсолютно такими же. Прям 1 в 1. Поэтому достаточно посмотреть на то, как устроен дизайн на этом сайте... и оценить, сколько бы стоило нарисовать что-то подобное у Вас. Скажу сразу, клиента сам дизайн этого сайта не устраивает ("слишком простой, не создает ощущение комфорта/желания заказать номер" (с)). Также конкретно клиенту не нравится, что кнопки - обычные полые прямоугольники, что из всего дизайна по факту баннеры на слайд-шоу и подвал: http://www.screencapture.ru/file/A121Ab1

Основным критерием в выборе дизайнера будут портфолио сайтов, где оказываются какие-либо услуги. Вдвойне будет хорошо, если Вы уже рисовали дизайн под отели. Если такие имеются - просьба приложить.

К первому примеру добавится один очень важный раздел... где тоже потребуется работа дизайнера

Из второго примера сайта будет добавлен блок с планировкой этажей: http://echoaventura.com/page.php#floor-plans/!/11-05am/gym

Рисовать план здания и план помещений не нужно (их предоставит клиента, а уже через верстку и программирование будет проделан необходимый функционал). Но клиенту важно наличие всех кнопок, как во втором примере:

1) http://www.screencapture.ru/file/97b58b10

2) http://www.screencapture.ru/file/dA3f5Ed9

3) http://www.screencapture.ru/file/6a649F6C

Необходимо также оценить адаптивную версию сайта

Интересует цена (желательно отдельно прописано, так как клиент может какие-то нюансы в переговорах откинуть, соответственно для оперативной продажи потребуется на месте пересчитывать стоимость услуги) и сроки