Есть сайт, образовательный. Сейчас стоит шаблон gk_Publisher. Расположение модулей устраивает. Нужно для данного шаблона придумать дизайн. На сайте можно размещать задачи по математике, алгебре и геометрии. Нужно придумать красивый подходящий дизайн под имеющиеся модули на сайте ...
Необходимо нарисовать дизайн составляющую для сайта
Есть клиент, который хочет соединить два примера сайта в один и интересуется ценой разработки такого сайта. Сейчас нас интересует только дизайн составляющая.
Пример первого сайта: http://verba-hotel.ru/ru/
Все блоки на страницах, главная страница, разделы (http://www.screencapture.ru/file/c014b4Ae) будут абсолютно такими же. Прям 1 в 1. Поэтому достаточно посмотреть на то, как устроен дизайн на этом сайте... и оценить, сколько бы стоило нарисовать что-то подобное у Вас. Скажу сразу, клиента сам дизайн этого сайта не устраивает ("слишком простой, не создает ощущение комфорта/желания заказать номер" (с)). Также конкретно клиенту не нравится, что кнопки - обычные полые прямоугольники, что из всего дизайна по факту баннеры на слайд-шоу и подвал: http://www.screencapture.ru/file/A121Ab1
Основным критерием в выборе дизайнера будут портфолио сайтов, где оказываются какие-либо услуги. Вдвойне будет хорошо, если Вы уже рисовали дизайн под отели. Если такие имеются - просьба приложить.
К первому примеру добавится один очень важный раздел... где тоже потребуется работа дизайнера
Из второго примера сайта будет добавлен блок с планировкой этажей: http://echoaventura.com/page.php#floor-plans/!/11-05am/gym
Рисовать план здания и план помещений не нужно (их предоставит клиента, а уже через верстку и программирование будет проделан необходимый функционал). Но клиенту важно наличие всех кнопок, как во втором примере:
1) http://www.screencapture.ru/file/97b58b10
2) http://www.screencapture.ru/file/dA3f5Ed9
3) http://www.screencapture.ru/file/6a649F6C
Необходимо также оценить адаптивную версию сайта
Интересует цена (желательно отдельно прописано, так как клиент может какие-то нюансы в переговорах откинуть, соответственно для оперативной продажи потребуется на месте пересчитывать стоимость услуги) и сроки
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $35Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуй, %username%! Я нуждаюсь в твоей помощи :) Необходимо разработать дизайн email рассылок: сочный, стильный, суперрровый. Ниша: туризм. Лого, фир. стиль и цвет, больше информации... выбранному ...Завершен7 лет назад
Имеется главная страница интернет-магазина в psd. Она включает в себя не только хедер, футер и места для баннеров, но также и блок с каталогом. То есть стилистика почти всего сайта определена и меня заданный стиль ...Завершен7 лет назад
Разработать дизайн сайта-визитки для стоматологаДизайн сайтов15 заявокЗакрыт8 лет назад
Привет, Вебланс! Готовому проекту нужно сделать новый дизайн через прототипирование. Очень хорошо, если делаете качественный прототип проекта в Axure. Нужен поэтапный подход с понятными расценками и сроками, ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо нарисовать дизайн сайта по ТЗ ,тематика кейтеринг. ТЗ большое ,в двух словах необходимо взять элементы ( для примера , исходников нет) с сайта, часть с маркетинг кита ( для примера , исходников ...Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт8 лет назад
Макеты, которые необходимо отрисовать:Главная страница;Страница категорий;Страница услуги (детальная внутренняя страница);Страница статьи/новости;Страница 404-й ошибки;Страница контактов;Страница портфолио;Страница «О нас»;Формы обратной связиСтраница "Цены" (таблица).+ Фавикон.Логотип нужно отрисовать Вам. Будет достаточно красиво написать название домена.Подробную структуру сайта смотрите в ...Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать дизайн игрового хостинга со всеми внутренними страничками https://aeroservers.ru вот собственно нужно сделать глобальный редизайн всего сайта Приветствуется FLATДизайн сайтов19 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток, Максим! Необходимо создать/нарисовать классный дизайн для внутренних вкладок для действующего сайта. Текст предоставим. Напишите, пожалуйста, сроки и стоимость за проект (примерно 20 вкладок). ...Завершен7 лет назад
Необходим дизайн лендинга по туризму 3-5 экранов. Адаптивный (desktop, планшет, мобильник).Завершен7 лет назад