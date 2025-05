Здравствуй, %username%!

Я нуждаюсь в твоей помощи :)

Необходимо разработать дизайн email рассылок:

сочный, стильный, суперрровый.

Ниша: туризм.

Лого, фир. стиль и цвет, больше информации... выбранному исполнителю.

Оставляйте, пожалуйста, самые крутые ваши работы

и стоимость.

P.S. В первую очередь интересует человек, который в теме

и сделал не один десяток макетов рассылок пригодных для верстки.

if you know what i mean :)