Дизайн email рассылок

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Завершен15 заявок345 просмотров

Здравствуй, %username%!

Я нуждаюсь в твоей помощи :)

Необходимо разработать дизайн email рассылок:

сочный, стильный, суперрровый.

Ниша: туризм.

Лого, фир. стиль и цвет, больше информации... выбранному исполнителю.

Оставляйте, пожалуйста, самые крутые ваши работы

и стоимость.

P.S. В первую очередь интересует человек, который в теме

и сделал не один десяток макетов рассылок пригодных для верстки.

if you know what i mean :)

7 лет назад
Vakarchuk
Андрей 
33 года
10 лет в сервисе
Был
10 часов назад

Выбранный исполнитель

svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
7 дней назад
8 лет назад
$20
2 дня
Святослав отлично справился с задачей! Учел все требования и замечания, :) только самые положительные эмоции от сотрудничества! Рекомендую!
Очень понравилось сотрудничать с Андреем, один из лучших заказчиков. Всё сотрудничества прошло - идеально! Спасибо за интересный проект. Очень рекомендую к сотрудничеству и жду Вас с новыми проектами :-)

Заявки фрилансеров

svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
7 дней назад
8 лет назад

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