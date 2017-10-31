Ребрендинг сайта о яхтенных путешествиях (яхтингу). Задача. 1 этап: - Разработка посадочной страницы (лендинга) о мероприятии ( на примере Тайланда). http://images.vfl.ru/ii/1509022816/c0bce5b4/19155315.jpg Задача страницы - представить мероприятие таким образом, ...
Требуется нарисовать дизайн сайта (сфера - недвижимость).
Требуется нарисовать дизайн лендинга (сфера - недвижимость). Прототип готов - 6 блоков
Крайний срок сдачи работы !!!30 октября 2017 года, до 00.00 по Мск
Стоимость 2700 руб.
Рассматриваем только кандидатов с портфолио!
Все подробности обсудим с реальными кандидатами.
Схему работы предлагаю такую
1. Набрасываете первый экран
2. Если общее направление устраивает, делаю оплату по безопасной сделке, либо 50% предоплаты переводом.
3. Доводим первый экран до согласования, потом делаем остальной сайт
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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