Требуется нарисовать дизайн сайта (сфера - недвижимость).

$46
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок217 просмотров

Требуется нарисовать дизайн лендинга (сфера - недвижимость). Прототип готов - 6 блоков

Крайний срок сдачи работы !!!30 октября 2017 года, до 00.00 по Мск

Стоимость 2700 руб.

Рассматриваем только кандидатов с портфолио! 

Все подробности обсудим с реальными кандидатами.

Схему работы предлагаю такую 

1. Набрасываете первый экран 

2. Если общее направление устраивает, делаю оплату по безопасной сделке, либо 50% предоплаты переводом. 

3. Доводим первый экран до согласования, потом делаем остальной сайт

8 лет назад
svs000
Марина 
39 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

shomansur
Шомансур 
31 год
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$46
3 дня
Отличная работа! Сделано качественно и в срок. +бонус сделал дополнительный)
Марина, отличная заказчица! Все сразу понравилась и никаких претензий по дизайну не имела! Всем рекомендую работать с данным заказчиком. С удовольствием продолжу нашу сотрудничество!

Заявки фрилансеров

shomansur
Шомансур 
31 год
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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