Ребрендинг сайта о яхтенных путешествиях (яхтингу).

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Закрыт16 заявок907 просмотров

Ребрендинг сайта о яхтенных путешествиях (яхтингу).

Задача.

1 этап: - Разработка посадочной страницы (лендинга) о мероприятии ( на примере

Тайланда). 

http://images.vfl.ru/ii/1509022816/c0bce5b4/19155315.jpg

Задача страницы - представить мероприятие таким образом, чтоб пользователь захотел

отправиться в путешествие с нами, чтоб оставил заявку или позвонил. Показать все точки

маршрута, «вкусно = оригинально, современно, креативно» подать описание путешествия.

Побудить оставить заявку.

2 этап: Работа над всем сайтом. (условия обсуждаем после завершения 1 этапа).

Что должно быть на странице:

1/ шапка (логотип + слоган + контакт)

2/ блок оффер

3/ блок форма обратной связи - ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

Важно: соблюдение ФЗ от 07.02.2017 N 13-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс

Российской Федерации об административных правонарушениях"

( в форму должен быть добавлен текст: Нажимая на кнопку «Отправить», пользователь

соглашается с политикой обработки персональных данных + ссылка на страницу

политики.

4/ блок общее описание маршрута(оригинальное оформление - визуализация)

Пример который нравится по общему стилю подачи:

https://i.pinimg.com/736x/3e/7c/5c/3e7c5c729f4fe12da64f9445ca2215bf--landing-page-travellanding-page-design.jpg Но в нашем случае нужно продуманное оригинальное решение с

визуализацией точек маршрута.

5/ блок маршрут по дням (понятное и оригинальное оформление - визуализация). Т

6/ блок видео(отзывы, видео о месте поездки)

7/ блок о яхте на которой будет проходить путешествие

8/ блок подпишись на рассылки

9/ футер (ссылки на соц сети, контакты, и т.п) + призыв:

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях.

Важно:

оригинально, современно и креативно оформить все выше перечисленные блоки.

для фото контента использовать людей (девушки + мучины + яхты), фото должны

быть не замыленные в России, «легальные».

Требования и условия сотрудничества:

Опыт работы с темами путешествия, туризм.

Обязательное предварительное обсуждение концепции дизайна, желательно предложение

в нескольких вариантах.

Не допустимо: « Я знаю что вам нужно, предоплата и через 3 дня все покажу ) - уже

проходили, и не хотим больше тратить ничье время на пустую работу.

Для данного проекта и долгосрочного сотрудничества приглашаются действительно

заинтересованные креативные исполнители, готовые к диалогу с заказчиком.  

7 лет назад
alexeyzaharov
Захаров 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

dovvi
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$120
4 дня
Добавлю свой отзыв, т.к сил ждать уже больше нет. 26.10.17 Виталием была взят заказ, предоплата, со сроком исполнения 4-5 дней. на 10.12.17 спустя 1.5 мес ни результата ни набросок. Переписка ниже. Идет сплошное динамо даже после созвона )))) [30.10.2017 16:44:47] Виталий Дизайнер: сегодня я покажу свои наработки [30.10.2017 16:44:52] Виталий Дизайнер: будет как сравнение) [30.10.2017 16:45:33] Виталий Дизайнер: если есть ваши уникальные, конечно давайте - это будет отлично [02.11.2017 0:35:25] Виталий Дизайнер: Добрый вечер, добрался до ПК - извините, за форс мажор мой и халатность [02.11.2017 11:55:00] Я: ок. как будет что показать - присылайте [03.11.2017 16:14:50] Я: Виталий, вы там показать какие-то наброски хотели [09.11.2017 0:17:22] Я: ? [09.11.2017 11:12:34] Виталий Дизайнер: Доброе утро, на месте [09.11.2017 11:12:44] Виталий Дизайнер: смогу показать уже качественный результат сегодня [09.11.2017 11:24:06] Я: гуд [13.11.2017 12:50:20] Я: ? [13.11.2017 21:29:07] Я: Виталий, вы показать хотели в прошлый четверг результат.... [14.11.2017 11:29:44] Виталий Дизайнер: Добрый день, очень не приятная ситуация что слово не сдержал - сегодня исправлю положение [14.11.2017 11:37:09] Я: Виталий, вы хоть начинали? [14.11.2017 16:06:47] Я: Слушай, а что 3я неделя уже пошла чтоль? Изначально 4 дня планировалось же.... [14.11.2017 16:07:55] Я: Я не торопил, но как то 3 недели для лэндинга...... [15.11.2017 10:16:52] Я: Виталий, добрый день. Покажите что-нибудь? Время уже поджимать начинает.... [15.11.2017 19:38:03] Я: На веблансе сообщение в личку продублировал. [16.11.2017 7:30:40] Виталий Дизайнер: Доброе утро, сообщение получил [16.11.2017 7:31:05] Виталий Дизайнер: Сегодня предоставлю окончательный вариант для комментариев\оценки [16.11.2017 11:01:09] Я: Отлично. Ждем. [17.11.2017 8:08:58] Я: Виталий добрый день. [17.11.2017 13:37:49] Я: Удалось вариант подготовить? [17.11.2017 13:38:17] Виталий Дизайнер: Добрый день [17.11.2017 13:38:43] Виталий Дизайнер: Да, с графикой ещё работаю есть пару вариантов реализации блоков [17.11.2017 13:38:52] Виталий Дизайнер: Для примера и выбора делаю [17.11.2017 13:39:04] Я: покажите? или рано пока. [17.11.2017 13:39:26] Виталий Дизайнер: Ещё делаю [20.11.2017 9:59:30] Я: Виталий добрый день. Удалось подготовить? [20.11.2017 12:54:39] Виталий Дизайнер: Доброе утро, да - смогу показать полноценный вариант в течении нескольких часов для комментариев [20.11.2017 12:54:47] Виталий Дизайнер: и без проволочек, уже подготовил все [20.11.2017 13:31:14] Я: гуд [20.11.2017 20:50:55] Я: есть что посмотреть? [21.11.2017 12:00:29] Я: Виталий не успели вчера? [22.11.2017 11:26:03] Виталий Дизайнер: Добрый день, сейчас подготовлю файлы [22.11.2017 11:26:26] Виталий Дизайнер: вчера выбили с колеи, очень затянул но главное оправдать возложенные на меня надежды [22.11.2017 11:55:39] Я: есть такое.... оч ждем. [22.11.2017 11:56:27] Виталий Дизайнер: спасибо за терпеливость и веру моему слову (которое подвело уже) [22.11.2017 11:56:55] Я: на когда ожидать? а то и сайт уже весь делать нужно... [22.11.2017 11:57:19] Виталий Дизайнер: лендинг покажу сегодня, будет зависить от правок [22.11.2017 11:57:25] Виталий Дизайнер: вдруг я угадал на 100% [22.11.2017 11:57:31] Виталий Дизайнер: то сразу и утвердим) [24.11.2017 12:06:46] Виталий Дизайнер: Работу сейчас смогу уже показать [24.11.2017 12:10:23] Я: отлично. жду [24.11.2017 15:33:58] Я: Показать хотели что получилось.. [24.11.2017 23:07:47] Я: ? [25.11.2017 13:17:04] Я: Виталий, вы вчера что-то показать хотели...... [25.11.2017 13:29:13] Я: Виталий, я достаточно терпеливый заказчик, но всему есть предел, и не нравится когда идут пустые обещания, вы показать хотели еще 16 ноября окончательный вариант. И совсем не хочется добавлять отрицательный отзыв на веблансе. [27.11.2017 8:39:13] Виталий Дизайнер: Доброе утро, все верно я уже переборщил с задержкой в ближайшее время результат обязан показать [27.11.2017 12:09:46] Я: Виталий, так покажите ) [30.11.2017 23:30:24] Я: Виталий, что там показать есть что? [04.12.2017 10:10:26] Я: Виталий добрый день. [08.12.2017 14:44:58] Я: 3 дня прошло

Заявки фрилансеров

dovvi
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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