Добрый день! Нужно оформить внутреннюю страницу сайта, дизайн страницы готов. Необходимо разместить этот дизайн и тексты в правильном форматировании с возможностью дальнейшего редактирования этой страницы. Сейчас она наполнена через визуальный редактор ...
Ребрендинг сайта о яхтенных путешествиях (яхтингу).
Ребрендинг сайта о яхтенных путешествиях (яхтингу).
Задача.
1 этап: - Разработка посадочной страницы (лендинга) о мероприятии ( на примере
Тайланда).
http://images.vfl.ru/ii/1509022816/c0bce5b4/19155315.jpg
Задача страницы - представить мероприятие таким образом, чтоб пользователь захотел
отправиться в путешествие с нами, чтоб оставил заявку или позвонил. Показать все точки
маршрута, «вкусно = оригинально, современно, креативно» подать описание путешествия.
Побудить оставить заявку.
2 этап: Работа над всем сайтом. (условия обсуждаем после завершения 1 этапа).
Что должно быть на странице:
1/ шапка (логотип + слоган + контакт)
2/ блок оффер
3/ блок форма обратной связи - ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
Важно: соблюдение ФЗ от 07.02.2017 N 13-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях"
( в форму должен быть добавлен текст: Нажимая на кнопку «Отправить», пользователь
соглашается с политикой обработки персональных данных + ссылка на страницу
политики.
4/ блок общее описание маршрута(оригинальное оформление - визуализация)
Пример который нравится по общему стилю подачи:
https://i.pinimg.com/736x/3e/7c/5c/3e7c5c729f4fe12da64f9445ca2215bf--landing-page-travellanding-page-design.jpg Но в нашем случае нужно продуманное оригинальное решение с
визуализацией точек маршрута.
5/ блок маршрут по дням (понятное и оригинальное оформление - визуализация). Т
6/ блок видео(отзывы, видео о месте поездки)
7/ блок о яхте на которой будет проходить путешествие
8/ блок подпишись на рассылки
9/ футер (ссылки на соц сети, контакты, и т.п) + призыв:
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях.
Важно:
оригинально, современно и креативно оформить все выше перечисленные блоки.
для фото контента использовать людей (девушки + мучины + яхты), фото должны
быть не замыленные в России, «легальные».
Требования и условия сотрудничества:
Опыт работы с темами путешествия, туризм.
Обязательное предварительное обсуждение концепции дизайна, желательно предложение
в нескольких вариантах.
Не допустимо: « Я знаю что вам нужно, предоплата и через 3 дня все покажу ) - уже
проходили, и не хотим больше тратить ничье время на пустую работу.
Для данного проекта и долгосрочного сотрудничества приглашаются действительно
заинтересованные креативные исполнители, готовые к диалогу с заказчиком.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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