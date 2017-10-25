Выборочная помощь с дизайном сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок326 просмотров

Здравствуйте, уважаемые дизайнеры. У меня сейчас есть такая задача. Сейчас на последней стадии разработки сайта, который представляет из себя чистого вида статейник с элементами портфолио и блога. Необходимо посмотреть и дать рекомендации по улучшению внешнего вида и общего восприятия помимо того, что уже сделано.  Нужны свежие идеи, иными словами. И есть уже готовые идеи, которые я визуально не понимаю, как лучше внедрить - нужно будет это тоже обдумать. Весь материал нужно будет хотя бы схематически отрисовать в визуальном редакторе (не полноценный макет) для понимания, т.е. не только текстовое описание. Предлагайте свои условия. Заранее спасибо за ваши заявки!

8 лет назад
adtprofit
Владимир 
31 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создать макет одностраничника (строительная тематика)

    Необходимо создать макет сайта, тематика - продажа участков, коттеджный поселок. Разделы страницы: 1) Шапка (логотип, меню, номер телефона, обратный звонок) 2) Раздел с акциями (форма заявки) 3) Видео с коптера ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • GUI и usability тестирование

    $35

    Протестировать прототип сайта на GUI и usability согласно целям проекта. Сделать список рекомендаций по изменениям с учетом сайта конкурента.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Переделать сайт на базе готового WP шаблона

    $1000

    Нужен  опытный дизайнер для создания сайта на базе готового шаблона с плагином Visual Composer +  Ultimate Addons for Visual Composer .  То есть заменить картинки и поменять некоторые блоки но сделать это эстетично .

    WordPress
    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать дизайн лендинга

    $60

    Задача: нарисовать дизайн лендинга  Тематика: привлечение клиентов из интернет  Описание ЦА: владельцы бизнеса, первые лица компаний  Сроки: 2 календарных дня  Стоимость: 3000 руб.  ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется веб дизайнер

    Требуется Web -  дизайнер! Для информационного портала. Разработка страницы портала  Рассматриваться будут кандидаты только с подтвержденным портфолио.

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайнер на информационный сайт

    Здравствуйте, Уважаемые дизайнеры.  ТЗ и все пожелания вы можете прочитать по ссылке https://docs.google.com/document/d/196BxJv36RBTXyRzIa1Fd1suRYT531Nk8T3t3hyrz1n0/edit#  Прошу вас прислать/написать: - Аналогичные работы, которые вы делали - Свои идеи и предложения (если ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Необходимо создать дизайн сайта

    $34

    Сроки до 27.10.2017.Тематика : Детские часы gps Стоимость: 2000 руб Прикрепляйте примеры своих работ в отписке. Приоритет будет отдаваться тем кто уже работал в данной тематике.Все подробности обсудим с кандидатами.

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Смыслы и Landing Page.

    Ищем человека, который поможет упаковать бизнес-идею в смыслы для создания посадочной страницы.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад