Выборочная помощь с дизайном сайта

Здравствуйте, уважаемые дизайнеры. У меня сейчас есть такая задача. Сейчас на последней стадии разработки сайта, который представляет из себя чистого вида статейник с элементами портфолио и блога. Необходимо посмотреть и дать рекомендации по улучшению внешнего вида и общего восприятия помимо того, что уже сделано. Нужны свежие идеи, иными словами. И есть уже готовые идеи, которые я визуально не понимаю, как лучше внедрить - нужно будет это тоже обдумать. Весь материал нужно будет хотя бы схематически отрисовать в визуальном редакторе (не полноценный макет) для понимания, т.е. не только текстовое описание. Предлагайте свои условия. Заранее спасибо за ваши заявки!