Сроки до 27.10.2017.Тематика : Детские часы gps Стоимость: 2000 руб Прикрепляйте примеры своих работ в отписке. Приоритет будет отдаваться тем кто уже работал в данной тематике.Все подробности обсудим с кандидатами.
Дизайнер на информационный сайт
Здравствуйте, Уважаемые дизайнеры.
ТЗ и все пожелания вы можете прочитать по ссылке https://docs.google.com/document/d/196BxJv36RBTXyRzIa1Fd1suRYT531Nk8T3t3hyrz1n0/edit#
Прошу вас прислать/написать:
- Аналогичные работы, которые вы делали
- Свои идеи и предложения (если в ТЗ что то не понятно/не устраивает)
- Цена за главную и за каждую внутреннею страницу (или за все сразу)
- Сроки
Можете писать мне в личку/по указанным контактам.
Заранее всем спасибо
P.s. уважаемые дизайнеры, не надо присылать мне ссылку на свое портфолио. Я, честно, сам могу посмотреть. Мне нужна ссылка именно на инфо макеты, что вы делали(если такие имеются)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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