Дизайнер на информационный сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок319 просмотров

Здравствуйте, Уважаемые дизайнеры. 

ТЗ и все пожелания вы можете прочитать по ссылке https://docs.google.com/document/d/196BxJv36RBTXyRzIa1Fd1suRYT531Nk8T3t3hyrz1n0/edit# 

Прошу вас прислать/написать:

- Аналогичные работы, которые вы делали

- Свои идеи и предложения (если в ТЗ что то не понятно/не устраивает)

- Цена за главную и за каждую внутреннею страницу (или за все сразу)

- Сроки

Можете писать мне в личку/по указанным контактам. 

Заранее всем спасибо

P.s. уважаемые дизайнеры, не надо присылать мне ссылку на свое портфолио. Я, честно, сам могу посмотреть. Мне нужна ссылка именно на инфо макеты, что вы делали(если такие имеются)

8 лет назад
EFilatov
Евгений 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

eugeniyn
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад
$450
10 дней
Спасибо
Четкие задачи. Моментальное реагирование как по работе так и по оплате. Рекомендую!

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eugeniyn
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад

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