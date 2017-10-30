GUI и usability тестирование

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка120 просмотров

Протестировать прототип сайта на GUI и usability согласно целям проекта.

Сделать список рекомендаций по изменениям с учетом сайта конкурента.

8 лет назад
Igoreshka777
Игорь 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад
$35
3 дня
Все быстро, четко и по делу. Мои лучшие рекомендации.
Спасибо Игорю за интересную задачу. Было приятно сотрудничать.

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alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад
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