GUI и usability тестирование

Здравствуйте, Уважаемые дизайнеры. ТЗ и все пожелания вы можете прочитать по ссылке https://docs.google.com/document/d/196BxJv36RBTXyRzIa1Fd1suRYT531Nk8T3t3hyrz1n0/edit# Прошу вас прислать/написать: - Аналогичные работы, которые вы делали - Свои идеи и предложения (если ...