Создать "шапку" для главной страницы интернет - магазина ювелирных украшений. Нужно крtативное решение; банальный формат в духе колечко, два колечка, или колечко и сережки не подходит)
Переделка(!) дизайна
Здравствуйте!
Есть сайт, который долго и давно функционирует, с несколько устаревшим дизайном. Полностью дизайн переделывать не готовы, нужно переделать только шапку и футер. Выдержать это в старом стиле, но по-современному.
Шапка:
телефон
режим работы
адрес
обратный звонок
логотип
Кнопки социалок (Инстаграм, ФБ)
меню (выпадающее, многоэлементное). Пример: elen-clinic.ru
Футер:
карта
телефон
режим работы
адрес
обратный звонок
логотип
Кнопки социалок (Инстаграм, ФБ)
Основные пункты меню
Текущий сайт: http://tny.im/aMN
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