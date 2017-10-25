Переделка(!) дизайна

Здравствуйте!

Есть сайт, который долго и давно функционирует, с несколько устаревшим дизайном. Полностью дизайн переделывать не готовы, нужно переделать только шапку и футер. Выдержать это в старом стиле, но по-современному.

Шапка:

телефон

режим работы

адрес

обратный звонок

логотип

Кнопки социалок (Инстаграм, ФБ)

меню (выпадающее, многоэлементное). Пример: elen-clinic.ru

Футер:

карта

телефон

режим работы

адрес

обратный звонок

логотип

Кнопки социалок (Инстаграм, ФБ)

Основные пункты меню

Текущий сайт: http://tny.im/aMN