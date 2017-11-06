Подбор цветовой схемы интернет-магазина

Есть стандартный шаблон сайта + логотип + пожелания по цветам.

Не нужно перерисовывать дизайн.

Нужно разработать новую цветовую схему для всех элементов сайта - кнопки, ссылки, меню и т.д. Не нужно перерисовывать дизайн. Просто грамотно подобрать для изменения новые цвета в соответствии с пожеланиями и лого.

Оплата Яд либо перевод на карту по факту выполнения и утверждения заказчиком.

Указывайте цену.