Необходимо создать макет сайта, тематика - продажа участков, коттеджный поселок. Разделы страницы: 1) Шапка (логотип, меню, номер телефона, обратный звонок) 2) Раздел с акциями (форма заявки) 3) Видео с коптера ...
Подбор цветовой схемы интернет-магазина
Есть стандартный шаблон сайта + логотип + пожелания по цветам.
Не нужно перерисовывать дизайн.
Нужно разработать новую цветовую схему для всех элементов сайта - кнопки, ссылки, меню и т.д. Не нужно перерисовывать дизайн. Просто грамотно подобрать для изменения новые цвета в соответствии с пожеланиями и лого.
Оплата Яд либо перевод на карту по факту выполнения и утверждения заказчиком.
Указывайте цену.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте, уважаемые дизайнеры. У меня сейчас есть такая задача. Сейчас на последней стадии разработки сайта, который представляет из себя чистого вида статейник с элементами портфолио и блога. Необходимо посмотреть и дать рекомендации по улучшению внешнего ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт7 лет назад
- $35
Протестировать прототип сайта на GUI и usability согласно целям проекта. Сделать список рекомендаций по изменениям с учетом сайта конкурента.Завершен8 лет назад
- $1000
Нужен опытный дизайнер для создания сайта на базе готового шаблона с плагином Visual Composer + Ultimate Addons for Visual Composer . То есть заменить картинки и поменять некоторые блоки но сделать это эстетично .Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт7 лет назад
- $60
Задача: нарисовать дизайн лендинга Тематика: привлечение клиентов из интернет Описание ЦА: владельцы бизнеса, первые лица компаний Сроки: 2 календарных дня Стоимость: 3000 руб. ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт8 лет назад
- $35
Требуется разработать прототип лендинга продажа березовых колотых дровДизайн сайтов6 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно разработать дизайн для сайта-блога на разную тематику (с мобильной версией). Подробное ТЗ отправлю в личку.Закрыт7 лет назад
Требуется Web - дизайнер! Для информационного портала. Разработка страницы портала Рассматриваться будут кандидаты только с подтвержденным портфолио.Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, Уважаемые дизайнеры. ТЗ и все пожелания вы можете прочитать по ссылке https://docs.google.com/document/d/196BxJv36RBTXyRzIa1Fd1suRYT531Nk8T3t3hyrz1n0/edit# Прошу вас прислать/написать: - Аналогичные работы, которые вы делали - Свои идеи и предложения (если ...Завершен7 лет назад
- $34
Сроки до 27.10.2017.Тематика : Детские часы gps Стоимость: 2000 руб Прикрепляйте примеры своих работ в отписке. Приоритет будет отдаваться тем кто уже работал в данной тематике.Все подробности обсудим с кандидатами.Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт8 лет назад