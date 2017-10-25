Правка главной страницы на Wordpress

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Закрытнет заявок204 просмотра

Для проекта startupmagic.moving-time.ru

надо подправить главную страницу по ТЗ https://www.figma.com/file/QuV8A9VcFSsNaR70PVuZs9S1/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86

движок вордпрес.

- блок "наша методолгия" должна быть слайдером.

- сайт адаптивный (учитывать)

Итог выполнения: 

1)сама корректировка главной страницы по ТЗ

2)сообщить нам пути к файлам, которые правили. Нам это нужно для переноса на основной домен.

WordPress
8 лет назад
utoch
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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