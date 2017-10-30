Дизайнер

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок182 просмотра

Ищем человека на проект сроком на 2 месяца.

Основные задачи

 

  • Разработка буклетов.
  • Разработка веб-дизайна для проектов компании на основании мокапов.
  • Разработка брендбука.
  • Разработка элементов брендирования компании.
Основные требования

  • Владение на высоком уровне графическими пакетами:
    • Adobe Photoshop,
    • Adobe IIlustrator,
    • Corel Draw
  • Опыт создания Web -дизайна.
  • Разработка элементов графических интерфейсов для веб сайтов и сенсорных приложений в

    соответствии с требованиями юзабилити и эстетики.

  • Высокий уровень работы с векторной графикой и растровыми изображениями,

    • способность к стилизации и детализации.

  • Наличие профессионального портфолио,опыт проектирования интерфейсов (не менее 2-х

    • лет), работа с полиграфией.

  • Креативное мышление, умение работать в команде, соблюдение установленных сроков,

    • внимательность, ответственность, нацеленность на результат, прогрессивное

    мышление, внимание к деталям.

Желательно

 

  • Разработка логотипов.
  • Разработка фирменного стиля.
8 лет назад
OSAHP
Юлия 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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