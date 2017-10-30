Есть сайт, образовательный. Сейчас стоит шаблон gk_Publisher. Расположение модулей устраивает. Нужно для данного шаблона придумать дизайн. На сайте можно размещать задачи по математике, алгебре и геометрии. Нужно придумать красивый подходящий дизайн под имеющиеся модули на сайте ...
Оформление группы ВК + Wiki
Нужно сделать группу понятной для любой аудитории.
В группе выкладываются на регулярной основе бесплатные видеоролики, а так же различные статьи.
Надо сделать удобное меню с разделением на категории, чтобы можно было легко найти нужный урок.
Заявки фрилансеров
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