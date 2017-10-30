Нужен функциональный, креативный дизайн для лендинга агентства видеорекламы. Десктоп и мобайл. По ссылке находится прототип с текстами: https://goo.gl/dmQ75u Готовы обсуждать видение дизайнера на тему очередности блоков, расположения объектов и других визуальных составляющих ...
Создать шапку (обложку) для паблика
Нужно нарисовать обложку (1590х400) для мебельного паблика ВКонтакте.
В обложке обязательно должны присутствовать надписи "напишите нам" и "вступайте", дизайн должен быть привлекательным и схож с дизайном сайта, все надписи читаемыми.
Адрес сайта - http://melodymebel.ru/
Прикрепляйте примеры своих работ при отклике на заказ!
Заявки фрилансеров
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