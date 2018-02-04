Добрый день! Необходимо откорректировать тему root https://wpshop.ru/themes/root и сделать её для автомобильного сайта: - сделать лого; - добавить "цвета" и границы в слайд баре; - прикрутить верхнее горизонтальное меню. В общем сделать ...
Дизайн мобильной версии сайта.
Добрый день. Необходимо сделать дизайн мобильной версии сайта.
Десктопная версия уже нарисована, сверстана. PSD для десктопной версии имеется.
Все элементы должны быть такими же, как и на десктопной версии.
Нужно сделать чтобы удобно было пользоваться на мобильных устройствах.
Ссылка на дизайн (https://st.weblancer.net/download/3047248.jpg)
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