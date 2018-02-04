Добрый день. Необходимо сделать дизайн мобильной версии сайта.

Десктопная версия уже нарисована, сверстана. PSD для десктопной версии имеется.

Все элементы должны быть такими же, как и на десктопной версии.

Нужно сделать чтобы удобно было пользоваться на мобильных устройствах.

Ссылка на дизайн (https://st.weblancer.net/download/3047248.jpg)