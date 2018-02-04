Дизайн мобильной версии сайта.

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Завершен9 заявок194 просмотра

Добрый день. Необходимо сделать дизайн мобильной версии сайта.

Десктопная версия уже нарисована, сверстана. PSD для десктопной версии имеется.

Все элементы должны быть такими же, как и на десктопной версии.

Нужно сделать чтобы удобно было пользоваться на мобильных устройствах.

Ссылка на дизайн (https://st.weblancer.net/download/3047248.jpg)

8 лет назад
michael_vm
Михаил 
42 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

mikenovo
Михаил 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$100
1 день
Все сделано быстро, качествено, было много переделок \ доделок, реакция адеватная. Рекомендую )
Благодарю, всё отлично) Только положительные эмоции

Заявки фрилансеров

mikenovo
Михаил 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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