Нужно нарисовать дизайн лэндинга

$43
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок224 просмотра

Здравствуйте, нужно нарисовать дизайн лэндинга по прототипу из пяти экранов 

Тематика: услуги лидогенерации. 

Пожалуйста, прикрепляйте примеры своих предыдущих работ, при отклике на проект. 

Приоритетны те, кто работал с данной тематикой. Но и те, чье портфолио покажется интересным. 

Подробности обсудим уже с подходящими кандидатами. 

Срок выполнения работы: 2 дня. 

Лидогенерация
8 лет назад
Artem_ya
Артём 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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