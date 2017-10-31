Редизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт17 заявок225 просмотров

Доброго времени суток! 

Нам нужен для сайта небольшой редизайн. ТЗ в блокноте.  

Возможно у вас еще будут предложения по сайту, что можно еще улучшить. Задачи изменить весь дизайн – нету. Нужно просто частично его местами обновить/дополнить. 

Обязательно указывайте примерную цену и сроки. Прошу отвечать тех, кто готов уже приступить к работе.  

8 лет назад
OlegGeorge
37 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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