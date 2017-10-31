Редизайн сайта

Доброго времени суток!

Нам нужен для сайта небольшой редизайн. ТЗ в блокноте.

Возможно у вас еще будут предложения по сайту, что можно еще улучшить. Задачи изменить весь дизайн – нету. Нужно просто частично его местами обновить/дополнить.

Обязательно указывайте примерную цену и сроки. Прошу отвечать тех, кто готов уже приступить к работе.