Дизайн + верстка сложного сайта

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Завершен12 заявок253 просмотра

Здравствуйте , нужен дизайн + верстка ( по отдельности не интересует пишите сразу что дизайн и верстка) , движок уже есть , соответственно интересует 

глайная страница как тут goo.gl/74rhaX

  , кейсы уже есть , нужно все остальное сделать помимо кейсов и оружий в "лайф ленте" , а так же вот эти страницы :

/casecreate

/top

/trades

/prizes

/contract

/faq

/user/0000- личный кабинет

нужно сделать максимально идентично , но что бы соответственно дизайн был уникальным , но по расположению частей сайта и предметов был идентичен , пишите сразу примерную цену и сроки .

8 лет назад
sliiik
30 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

z-studio-46
Влад 
43 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$245
10 дней
Дизайн отличный , верстку еще не оценил , но как только найду человека который поставит - дополню отзыв если это возможно , пока что все отлично и цена хорошая , обращусь еще скорее всего.
Отличный заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

z-studio-46
Влад 
43 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад