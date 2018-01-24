Дизайн + верстка сложного сайта

Здравствуйте , нужен дизайн + верстка ( по отдельности не интересует пишите сразу что дизайн и верстка) , движок уже есть , соответственно интересует

глайная страница как тут goo.gl/74rhaX

, кейсы уже есть , нужно все остальное сделать помимо кейсов и оружий в "лайф ленте" , а так же вот эти страницы :

/casecreate

/top

/trades

/prizes

/contract

/faq

/user/0000- личный кабинет

нужно сделать максимально идентично , но что бы соответственно дизайн был уникальным , но по расположению частей сайта и предметов был идентичен , пишите сразу примерную цену и сроки .