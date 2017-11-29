Дизайн лендинга

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен31 заявка257 просмотров

Требуется изготовить дизайн лендинга по услугам по шаблону из мокапа. Все нюансы обсуждаются после выбора кандидатов. Поэтому жду ваши портфолио. 

Стоимость 2750 руб. Срок до 5 дней (не горит)

8 лет назад
nov-ele
Елена 
45 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

AndriyPro
Андрей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад
$45
5 дней
Я работой осталась довольна. Андрей вник в суть моих пожеланий словесных и воплотил их. Держит обратную связь и руководствуется пожеланиями Заказчика. Рекомендую!
Работать было приятно и легко. Оплата без проблем. Четкое тех.задание. Всем рекомендую этого заказчика. Спасибо за проект!

Заявки фрилансеров

AndriyPro
Андрей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад

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