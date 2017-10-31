Дизайн лэндинг по продаже курса "Анти паразитарная программа"

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Закрыт27 заявок264 просмотра

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Заказчику требуется по этому ТЗ https://docs.google.com/document/d/10jhmSG_1HKJ17_mGRvwR39DyrrxTlqtQDkY7LYtgD_o/edit?usp=sharing

нарисовать дизайн по мотивам картинки в приложении.

В ответе цена, сроки?

8 лет назад
maestrostt
Алексей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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