Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Заказчику требуется по этому ТЗ https://docs.google.com/document/d/10jhmSG_1HKJ17_mGRvwR39DyrrxTlqtQDkY7LYtgD_o/edit?usp=sharing нарисовать дизайн по мотивам картинки в приложении. В ответе цена, сроки?
Дизайн сайта
Во вложении логотип и небольшая схема главной страницы.
Цвета и стиль под логотип.
Сайт - одностраничник по поиску работы.
После шапки будет две кнопки, при нажатии на кнопку "хочу любимую работу" будет выпадать, либо прокручиваться ниже до презентации компаний работодателей.
При нажатии на кнопку "Хочу надежного сотрудника" будет прокручиваться до презентации владельца данного сайта с кнопками отзывы и хочу сотрудничать, кнопка хочу сотрудничать будет содержать две кнопки "контакты" и "форма обратной связи", если заказчик хочет просто посмотреть контакты то жмет первую, если хочет оставить свои, то жмет вторую.
Заявки фрилансеров
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