Ддосят с стакой силой что cloudflare не помогает ,включаю I'm Under Attack! не помогает , заблокировал доступ стран пол мира откуда идет нагрузка , но все равно сайт падает , стоит отвязать домен - сразу нагрузка спадает ...
- Тестирование сайтов2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $300
1 этап. Исправить ошибки прошлого кодера и подготовить скрипт к работе . движок laravel , docker . 2 этап. Дописать новые функции . 3 этап. натянуть верстку на сайт . Оплата будет за каждый этап отдельно . Магазин случайных ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $300
1 этап. Исправить ошибки прошлого кодера и подготовить скрипт к работе . движок laravel , docker . 2 этап. Дописать новые функции . 3 этап. натянуть верстку на сайт . Оплата будет за каждый этап отдельно . Магазин случайных ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $300
1 этап. Исправить ошибки прошлого кодера и подготовить скрипт к работе . движок laravel , docker . 2 этап. Дописать новые функции . 3 этап. натянуть верстку на сайт . Оплата будет за каждый этап отдельно . Магазин случайных ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Дописать скрипт , новые функции, нужен человек который действительно разбирается , движок Docker caddy laravel , человек дорабатывал , но в итоге не доделал , очень долго разбирался и в итоге забил , нужен человек ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
дописать скрипт , новые функции, нужен человек который действительно разбирается , движок nginx laravel , человек дорабатывал , но в итоге ничего не сделал и очень долго разбирался , нужен человек который реально разбирается , ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте , нужен дизайн + верстка ( по отдельности не интересует пишите сразу что дизайн и верстка) , движок уже есть , соответственно интересует глайная страница как тут [url=https://easydrop.ru/]goo.gl/74rhaX [/url] , кейсы уже есть , нужно все остальное ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Отрисовать 5 кейсов кс го для сайта.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно доработать сайт кейсы кс го , в админке есть пару ошибок , так же нужно настроить шанс выпадения предметов зависимо от общей суммы пополнения. Ну и доработать дизайн и изменить шрифты что бы подходили ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно доработать мой проект , кодер слился и оставил кучу ошибок , нужно доработать . Я практически ничего не понимаю , при авторизации пишет ClientException in RequestException.php line 111:Client error: `GET http://api.steampowered.com/ISteamUser/GetPlayerSummaries/v0002/?key=78B57957698E0BBEEFC993B3E63E83D2&steamids=76561198016506228` resulted in a `403 Forbidden` response: ForbiddenForbiddenAccess is ...Разработка игр4 заявкиЗакрыт6 лет назад