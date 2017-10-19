sliiik

Вячеслав Бармин sliiik

 
28 летРоссия/Аксубаево
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$245
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
z-studio-46
Влад 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$245
10 баллов
6 лет назад
Дизайн + верстка сложного сайта
Отличный заказчик. Рекомендую.
Дизайн отличный , верстку еще не оценил , но как только найду человека который поставит - дополню отзыв если это возможно , пока что все отлично и цена хорошая , обращусь еще скорее всего.
Ответный отзыв
daler-dex
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Отрисовка кейсов кс го
Спасибо Вячеславу, всегда в коммуникации с поставленной задачей. Оплачивает вовремя степ бай степ. Советую!
Сделал мне 5 кейсов очень высокого качества , советовался со мной постоянно в итоге кейсы были по моему вкусу.
Ответный отзыв