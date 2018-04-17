DDos , cloudflare не помогает.

Тестирование сайтовЗакрыт2 заявки285 просмотров
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Ддосят с стакой силой что cloudflare не помогает ,включаю I'm Under Attack! не помогает , заблокировал доступ стран пол мира откуда идет нагрузка  , но все равно сайт падает , стоит отвязать домен - сразу нагрузка спадает , скрипт написан на php nginx  , кто умеет настраивать защиту от ддос и вообще может посмотреть и помочь - предлагайте бюджет,желательно срочно. сайтов несколько.

6 лет назад
sliiik
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад