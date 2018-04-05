Ищем QA для тестирования фронт-енда сайта

Для онлайн-шопа был сделан редизайн фронт-енда с подключением новых классов, дополнительного функционала, а чтобы особенно не было скучно, одновременно была заменена бек-енд часть.

Для тестирования именно функциональной части фронт-енда в хвост и гриву ищем QA с опытом работы.

Нужно продумать план и сценарии, собственно провести все тесты, создать отчеты.

Буду рад опытным QA, а также представлениям об оплате.

Ссылки на студии без какой-либо информации будут игнорироваться.