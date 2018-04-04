Тестер на сайт

Нужны несколько человек для тестирования ресурса. Работа разовая - необходимо будет зарегистрироваться и проклацать все кнопки, оценить весь функционал (там его не много) - по окончании тестирования написать свое мнение и что нужно исправить. В случае возникновения ошибок - репортировать сразу же.