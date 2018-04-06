Юзабилити-аудит

Тестирование сайтовЗакрыт12 заявок252 просмотра
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Нужно провести юзабилити-аудит интернет магазина и по окончанию предоставить отчет с проблемами которые нужно исправить.

6 лет назад
denis-centers
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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