Юзабилити-аудит

Добрый день! Заплачу 200 рублей за тестирование сайта и скриншот. Нужно будет зайти на сайт и выполнить ряд действий по инструкции. В среднем задание занимает 15 минут. Да, для работы у вас должны быть: 1) пластиковая карта или ЯД; 2) ...