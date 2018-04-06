Тестирование проекта (мануальное тестирование)

Тестирование сайтовЗакрыт5 заявок225 просмотров
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Нужно качественно протестировать лендинг - https://respect.school/main/

  • Анализ требований и составление плана тестирования
  • Контроль качества разработки веб сайта
  • Нахождение багов, изучение и логирование
  • Выполнение функционального, регрессионного, нагрузочного и стрессового тестирования программного обеспечения
  • Обнаружение и документирование багов в баг-трекинге, и мониторинг их исправления
  • Ручное тестирование: функциональное, регрессивное, юзабилити, кросс-браузерное, тестирование черного\серого ящика;
  • Работа с проектной командой: PM's, разработчики и т.д.
6 лет назад
pixel-perfect
Филатов 
33 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад