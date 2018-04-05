Для онлайн-шопа был сделан редизайн фронт-енда с подключением новых классов, дополнительного функционала, а чтобы особенно не было скучно, одновременно была заменена бек-енд часть. Для тестирования именно функциональной части фронт-енда в хвост и гриву ищем QA с ...
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