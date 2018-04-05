Тестирование юзабилити сайта carwego.ru

За каждый найденный в программе баг плачу 500р
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Заданиена тест сайта
Провести проверку удобства использования сайта www.carwego.ru
1. Протестировать процесс регистрации по номеру телефона и через учетные записи в социальных
сетях.
2. Протестировать добавление объявлений о покупке авто и продаже авто (постановке в гараж).
3. Проверить точность выдаваемых сервисом объявлений со стороны продавца/покупателя, а также
варианты взаимодействия между покупателями и продавцами.
4. Протестировать,насколько ясно, интуитивно понятно отображение всех объявлений о покупке и
объявлений о продаже машин из гаража пользователя, попавших в результаты
поисковой выдачи.
5. Протестировать функционал личного кабинета пользователя, и насколько он интуитивно понятен пользователю.
6. Протестировать,насколько раздел "Помощь" полезен при возникновении у пользователя
затруднительных ситуаций.
Для тестовиспользовать регион поиска "Россия" для подбора большего
количества объявлений в результатах поиска.
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