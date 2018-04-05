Тестирование юзабилити сайта carwego.ru

Тестирование сайтовЗакрыт12 заявок266 просмотров
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Заданиена тест сайта

Провести проверку удобства использования сайта www.carwego.ru

1. Протестировать процесс регистрации по номеру телефона и через учетные записи в социальных

сетях.

2. Протестировать добавление объявлений о покупке авто и продаже авто (постановке в гараж).

3. Проверить точность выдаваемых сервисом объявлений со стороны продавца/покупателя, а также

варианты взаимодействия между покупателями и продавцами.

4. Протестировать,насколько ясно, интуитивно понятно отображение всех объявлений о покупке и

объявлений о продаже машин из гаража пользователя, попавших в результаты

поисковой выдачи.

5. Протестировать функционал личного кабинета пользователя, и насколько он интуитивно понятен пользователю.

6. Протестировать,насколько раздел "Помощь" полезен при возникновении у пользователя

затруднительных ситуаций. 

Для тестовиспользовать регион поиска "Россия" для подбора большего 

количества объявлений в результатах поиска.

6 лет назад
carwego
21 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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