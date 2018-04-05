Проектирование сайта

Тестирование сайтовЗакрыт4 заявки139 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

сделать прототипы для сайта, ТЗ вышлю кандидатам

6 лет назад
lili47
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Ищем QA для тестирования фронт-енда сайта

    Для онлайн-шопа был сделан редизайн фронт-енда с подключением новых классов, дополнительного функционала, а чтобы особенно не было скучно, одновременно была заменена бек-енд часть.  Для тестирования именно функциональной части фронт-енда в хвост и гриву ищем QA с ...

    Тестирование сайтов14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Провести тест сайта и сделать скриншот

    $4

    Добрый день! Заплачу 200 рублей за тестирование сайта и скриншот. Нужно будет зайти на сайт и выполнить ряд действий по инструкции. В среднем задание занимает 15 минут. Да, для работы у вас должны быть: 1) пластиковая карта или ЯД; 2) ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Юзабилити-аудит

    $170

    Нужно: 1. Полный отчёт о текущем состоянии сайта. 2. Техническое задание по внедрению рекомендаций для дизайнера, верстальщика. 3. Техническое задание по внедрению рекомендаций программисту. 4. Мониторинг и контроль юзабилити после внесения изменений на сайте. 5. Составление замечаний по готовой версии ...

    Тестирование сайтов1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Провести тест сайта и сделать скриншот

    $4

    Добрый день! Заплачу 200 рублей за тестирование сайта и скриншот. Нужно будет зайти на сайт и выполнить ряд действий по инструкции. В среднем задание занимает 15 минут. Да, для работы у вас должны быть: 1) пластиковая карта или ЯД; 2) ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Провести тест сайта и сделать скриншот

    $4

    Добрый день! Заплачу двести рублей за тестирование сайта и скриншот. Нужно будет зайти на сайт и выполнить ряд действий по инструкции. В среднем задание занимает 15 минут. Да, для работы у вас должны быть: 1) пластиковая карта или ЯД; 2) ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Тестер на сайт

    Нужны несколько человек для тестирования ресурса. Работа разовая - необходимо будет зарегистрироваться и проклацать все кнопки, оценить весь функционал (там его не много) - по окончании тестирования написать свое мнение и что нужно исправить. В ...

    Тестирование сайтов30 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дипломная работа

    Предмет:Информатика и вычислительная техника Тема: Создание программы мониторинга сетевой активности кафедры  Работа требование: Программа мониторит сетевые пакеты, раз в сутки кидает данные в базу, так же при посещении сайтов из списка ( который придумаешь сам ) так же ...

    Тестирование сайтовнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Тестирование веб-приложения

    Функциональное тестирование веб-приложения, тестирование верстки  Нужен специалист, который 2 месяца будет помогать тестировать веб-приложение. Приложение состоит из: API, Фронтэнд, Админка. Команда работает по Scrum, нужно встроиться в процесс и к концу спринта протестировать все задачи. Нужны навыки функционального тестирования ...

    Тестирование сайтов13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Провести тест сайта и сделать скриншот

    $4

    Добрый день! Заплачу двести рублей за тестирование сайта и скриншот. Нужно будет зайти на сайт и выполнить ряд действий по инструкции. В среднем задание занимает 15 минут. Да, для работы у вас должны быть: 1) пластиковая карта или ЯД; 2) ...

    Тестирование сайтов15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад