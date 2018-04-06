Создать 10 мужских аккаунтов на психологическом форуме

Заданиена тест сайта Провести проверку удобства использования сайта [url=http://www.carwego.ru/]www.carwego.ru[/url] 1. Протестировать процесс регистрации по номеру телефона и через учетные записи в социальных сетях. 2. Протестировать добавление объявлений о покупке авто и продаже авто (постановке в гараж). 3. Проверить точность выдаваемых сервисом ...
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