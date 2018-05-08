pixel-perfect

[b]Задача - [/b]на белом фоне нарисовать привлекательный персонаж. Пример во вложении. Далее этот персонаж нужно будет расскадровать в разных ракурсах и обстановках (с холодильником, за столом, на диване и тд). Нужно 30 изображений в формате ...