pixel-perfect

Филатов pixel-perfect

 
33 годаУкраина/Киев
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$73
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Анимированный ролик - презентация вэб кейса. Очень интересная задача!

    Нужно собрать стильный анимированный ролик презентацию проекта. Идеальный референс - https://drive.google.com/file/d/1e70CFPgQ4jWxzeXh_c69-hatfSnW2MJP/view?usp=sharing [b]Задача:[/b] Хронометраж 30 - 50 секунд. Раскадровка сценария. Анимация интерфейса, взаимодействие, плавные переходы. Аудио сопровождение. [b]Инструменты которыми придётся работать:[/b] Sketch (все макеты предоставляем в  скетче) Principle After Effect Обязательно в отклик прикрепляйте ссылку на последние работы.

    Sketch
    Анимация5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нарисовать сет иллюстрационных иконок одной линеей

    [b]Задача[/b] Нарисовать по фотографии силуэты людей с эмоциями одной сплошной линией (образец во вложении). Общее количество иллюстраций 10 - 15 штук [b]Требования[/b] - Иллюстрация должна быть нарисована одной не прерывающейся линией с помощью Pen Tool - Исходя из того ...

    Иллюстрации и Рисунки29 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Синхронизация БД WooComerce с FireBase

    1. Нужно сделать, чтобы позиции товаров, доп данные(ссылки, текста, картинки) брались с и отправлялись в правильной структуре в файрбейз датабейз 2. У веб сайта и моб приложения будет одинаковая система авторизации(firebase auth) , авторизационные данные/ключи ...

    Firebase
    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • (Backend) Создание интернет магазинана Magento CMS

    Нужен квалифицированный ﻿Backend специалист для реализации ﻿интернет магазина по доставке Сушина.Предоставим готовую вёрстку проекта, необходимо будет всю эту красоту настроить  на Magento CMS. Архитектура проекта:1 - Главная страница 2 - Каталог товаров 3 - Список категории товаров 4 - Страница товара 5 ...

    MagentoAjax
    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • (Backend) Создание интернет магазинана Magento CMS

    Нужен квалифицированный ﻿Backend специалист для реализации ﻿интернет магазина по доставке Сушина. Предоставим готовую вёрстку проекта, необходимо будет всю эту красоту настроить  на Magento CMS. [b]Архитектура проекта:[/b]1 - Главная страница 2 - Каталог товаров 3 - Список категории товаров 4 - Страница товара 5 ...

    MagentoAjax
    Интернет-магазины16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Тестирование проекта (мануальное тестирование)

    Нужно качественно протестировать лендинг - [url=https://respect.school/main/]https://respect.school/main/ [/url] [list][*]Анализ требований и составление плана тестирования [*]Контроль качества разработки веб сайта [*]Нахождение багов, изучение и логирование[*]Выполнение функционального, регрессионного, нагрузочного и стрессового тестирования программного обеспечения[*]Обнаружение и документирование багов в баг-трекинге, и мониторинг их исправления[*]Ручное ...

    Тестирование сайтов5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Грамотный перевод текстов с Украинского на Английский язык

    Текста собраны здесь - [url=https://drive.google.com/open?id=1bRK-xOxR1WCGc91zkrx3Tlt-Ufn2SmtcYgxcVo_Jos0]https://drive.google.com/open?id=1bRK-xOxR1WCGc91zkrx3Tlt-Ufn2SmtcYgxcVo_Jos0 [/url]В заявках желательно указывать сроки реализации и стоимость.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Профессиональный текст на сайт и КП

    Нужно грамотно написать текст на сайт и коммерческое предложение для продакшн компании. [b]Направления деятельности компании:[/b] ﻿Реклама, ﻿Клипы, ﻿Фильмы, ﻿Фэшн, ﻿Социальные проекты, ﻿Аэросъемка,  ﻿Графические ролики, ﻿Корпоративное видео, ﻿Презентации, ﻿Много-камерная съёмка событий. [b]Требования: [/b](смотрим вложение) в несколько строк (со смыслом) объяснить подход и суть услуги, и 4 пули раскрывающие ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Иллюстрация красивой девушки. Стиль Fashion. 30 картинок.

    [b]Задача - [/b]на белом фоне нарисовать привлекательный персонаж. Пример во вложении. Далее этот персонаж нужно будет расскадровать в разных ракурсах и обстановках (с холодильником, за столом, на диване и тд). Нужно 30 изображений  в формате ...

    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • 3D Моделирование кастомного мотоцикла

    Задачка не простая, но очень интересная - для Уверенных трёхменрых проектировщиков. Есть готовые чертежи и продуманная концепция бомбезного - очень необычного байка. Нужно чётко по чертежам, фотографиям и понятным комментариям отмоделировать концепцию + отрендерить 360градусов ...

    3D-графика12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Реалистично Изменить причёску

    Портрет деловой Женщины, 40 лет, нужно красиво и реалистично реализовать Карэ светлого цвета. Важна динамика цвета и ещё раз подчёркиваю - Реалистичность. (обычный плоский мокап не подходит) + немного подкорректировать губы и брови. Вобщем лёгкий тюнинг ...

    Мокап
    Обработка фотографий15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Иллюстрации фишек и элементы для мобильной игры.

    [b]Задача: [/b]разработать и нарисовать 5 комплектов по 20 фишек для мобильной игры. [b] Стили иллюстраций: [/b]Камешки /  Желейные / Планеты / Флэт стиль / Дерево 1 комплект = 1 стиль всех игровых фишек, с разными цветами + фон ...

    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
Ksenija46
54 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
год назад
$73
10 баллов
6 лет назад
Грамотный перевод текстов с Украинского на Английский язык
Очень приятно сотрудничать! Мгновенная оплата и приятный заказчик!
Работа выполнена точно в оговоренный срок! Все согласно ТЗ. Рекомендую!
Ответный отзыв