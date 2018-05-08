pixel-perfect

Нужно собрать стильный анимированный ролик презентацию проекта. Идеальный референс - https://drive.google.com/file/d/1e70CFPgQ4jWxzeXh_c69-hatfSnW2MJP/view?usp=sharing [b]Задача:[/b] Хронометраж 30 - 50 секунд. Раскадровка сценария. Анимация интерфейса, взаимодействие, плавные переходы. Аудио сопровождение. [b]Инструменты которыми придётся работать:[/b] Sketch (все макеты предоставляем в скетче) Principle After Effect Обязательно в отклик прикрепляйте ссылку на последние работы.
- Анимация5 заявокЗакрыт5 лет назад
[b]Задача[/b] Нарисовать по фотографии силуэты людей с эмоциями одной сплошной линией (образец во вложении). Общее количество иллюстраций 10 - 15 штук [b]Требования[/b] - Иллюстрация должна быть нарисована одной не прерывающейся линией с помощью Pen Tool - Исходя из того ...Иллюстрации и Рисунки29 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно помощь в подготовке и организации всех процессов по продаже хорошего доменного имени на международном сайте SEDO.COMСайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт5 лет назад
1. Нужно сделать, чтобы позиции товаров, доп данные(ссылки, текста, картинки) брались с и отправлялись в правильной структуре в файрбейз датабейз 2. У веб сайта и моб приложения будет одинаковая система авторизации(firebase auth) , авторизационные данные/ключи ...Базы данных1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужен квалифицированный Backend специалист для реализации интернет магазина по доставке Сушина.Предоставим готовую вёрстку проекта, необходимо будет всю эту красоту настроить на Magento CMS. Архитектура проекта:1 - Главная страница 2 - Каталог товаров 3 - Список категории товаров 4 - Страница товара 5 ...Интернет-магазины9 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен квалифицированный Backend специалист для реализации интернет магазина по доставке Сушина. Предоставим готовую вёрстку проекта, необходимо будет всю эту красоту настроить на Magento CMS. [b]Архитектура проекта:[/b]1 - Главная страница 2 - Каталог товаров 3 - Список категории товаров 4 - Страница товара 5 ...Интернет-магазины16 заявокЗакрыт5 лет назад
Озвучка трёх слов красивым - бархатным - сексуальным голосом EL.MIRA BEAUTY LINE.Озвучивание23 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно качественно протестировать лендинг - [url=https://respect.school/main/]https://respect.school/main/ [/url] [list][*]Анализ требований и составление плана тестирования [*]Контроль качества разработки веб сайта [*]Нахождение багов, изучение и логирование[*]Выполнение функционального, регрессионного, нагрузочного и стрессового тестирования программного обеспечения[*]Обнаружение и документирование багов в баг-трекинге, и мониторинг их исправления[*]Ручное ...Тестирование сайтов5 заявокЗакрыт6 лет назад
Текста собраны здесь - [url=https://drive.google.com/open?id=1bRK-xOxR1WCGc91zkrx3Tlt-Ufn2SmtcYgxcVo_Jos0]https://drive.google.com/open?id=1bRK-xOxR1WCGc91zkrx3Tlt-Ufn2SmtcYgxcVo_Jos0 [/url]В заявках желательно указывать сроки реализации и стоимость.Переводы1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно грамотно написать текст на сайт и коммерческое предложение для продакшн компании. [b]Направления деятельности компании:[/b] Реклама, Клипы, Фильмы, Фэшн, Социальные проекты, Аэросъемка, Графические ролики, Корпоративное видео, Презентации, Много-камерная съёмка событий. [b]Требования: [/b](смотрим вложение) в несколько строк (со смыслом) объяснить подход и суть услуги, и 4 пули раскрывающие ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт6 лет назад
[b]Задача - [/b]на белом фоне нарисовать привлекательный персонаж. Пример во вложении. Далее этот персонаж нужно будет расскадровать в разных ракурсах и обстановках (с холодильником, за столом, на диване и тд). Нужно 30 изображений в формате ...Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт6 лет назад
Задачка не простая, но очень интересная - для Уверенных трёхменрых проектировщиков. Есть готовые чертежи и продуманная концепция бомбезного - очень необычного байка. Нужно чётко по чертежам, фотографиям и понятным комментариям отмоделировать концепцию + отрендерить 360градусов ...3D-графика12 заявокЗакрыт6 лет назад
Портрет деловой Женщины, 40 лет, нужно красиво и реалистично реализовать Карэ светлого цвета. Важна динамика цвета и ещё раз подчёркиваю - Реалистичность. (обычный плоский мокап не подходит) + немного подкорректировать губы и брови. Вобщем лёгкий тюнинг ...Обработка фотографий15 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно под ключ собрать весь проект: Десктопная версия, Планшетная и Мобилная адаптация. Кроссбраузерность: chrome, safari, opera, firefox. Образец - https://drive.google.com/open?id=0B_r2tVYhzMRBS2cwaFpmR0xCNVEHTML-верстка11 заявокЗакрыт6 лет назад
[b]Задача: [/b]разработать и нарисовать 5 комплектов по 20 фишек для мобильной игры. [b] Стили иллюстраций: [/b]Камешки / Желейные / Планеты / Флэт стиль / Дерево 1 комплект = 1 стиль всех игровых фишек, с разными цветами + фон ...Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт6 лет назад