Реалистично Изменить причёску

Портрет деловой Женщины, 40 лет, нужно красиво и реалистично реализовать Карэ светлого цвета. Важна динамика цвета и ещё раз подчёркиваю - Реалистичность. (обычный плоский мокап не подходит) + немного подкорректировать губы и брови.

Вобщем лёгкий тюнинг таксказать)

В идеале нужен мастер по фото-ретуши для качественной реализации творческого проекта.