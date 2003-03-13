Реалистично Изменить причёску

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт15 заявок239 просмотров

Портрет деловой Женщины, 40 лет, нужно красиво и реалистично реализовать Карэ светлого цвета. Важна динамика цвета и ещё раз подчёркиваю - Реалистичность. (обычный плоский мокап не подходит) + немного подкорректировать губы и брови.

Вобщем лёгкий тюнинг таксказать)

В идеале нужен мастер по фото-ретуши для качественной реализации творческого проекта.

8 лет назад
pixel-perfect
Филатов 
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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