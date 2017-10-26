Сделать фото в стиле GTA 5

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт22 заявки1231 просмотр

Есть картинка в стиле GTA 5. 

Есть фотография человека. 

Надо переместить лицо человека на картинку в стиле GTA 5 и сделать лицо тоже в стиле GTA 5. 

Сделать надо максимально похоже на оригинал картинки. 

8 лет назад
guest_15092218297878
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров