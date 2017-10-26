Задача - дополнить имеющиеся фотографии-композиции надписями и вставками из других фото с целью передать преимущества и особенности ежедневника. Необходимо подготовить: одно фото о ежедневнике в целом (размер, материалы, особенности и т.д.)5 фотографий о внутреннем наполнении ежедневника ...
Сделать фото в стиле GTA 5
Есть картинка в стиле GTA 5.
Есть фотография человека.
Надо переместить лицо человека на картинку в стиле GTA 5 и сделать лицо тоже в стиле GTA 5.
Сделать надо максимально похоже на оригинал картинки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Обработка фотографий16 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно создать инфографику из вложенного файла, по типу, как он сделан, но лучше, все тексты взять оттуда же. Вложенные картинки добавить, одну где-то слева, другу справа. Должно получится на один лист.Обработка фотографий12 заявокЗакрыт7 лет назад
- $1
Быстро обработать 1 фото в raw : убрать синяки под глазамиЗавершен8 лет назад
Здравствуйте. На фото требуется убрать все рекламные вывески.Завершен8 лет назад
- $1
1 фото raw убрать синяки под глазам, подстроить балансы, уровни итд на Ваш вкусЗавершен8 лет назад
Есть проект где был сделано большое кол-во фотографий К сожалению их делал не специалист поэтому требуется обработка в фотошопе или других редакторах Требуется добавить необходимые фильтры, убрать шум, пережать необходимые фотографии и тд ...Обработка фотографий55 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! У нас есть 120 фотографий шоколадных конфет, коробок и конфет в интерьере. Мы планируем использовать их для наполнения магазина. Отретушировать, выровнять, вырезать фон, добавить тень. Для некоторых - подогнать по ...Завершен7 лет назад
нужно обработать готовые снятые фотографии для интернет магазина, нужно бобработать фото и сделать 100% белый фон. за 100 фото укажите цену и сроки. так же укажите ссылку на готовые ...Обработка фотографий27 заявокЗакрыт8 лет назад
Ищем фрилансера в помощь обработки фото,иллюстраций и подготовки, расположения к печати в типографии или копировальном центре. Интересует ваша цена за иллюстрацию или фото,либо за час - сколько штук в час есть возможность подготовить и ...Обработка фотографий22 заявкиЗакрыт7 лет назад
Удалить фон у 83 фото. Архив фото: https://drive.google.com/file/d/0BwoLmjeTyKaOYjlOemFRMGRzbk0/view?usp=sharing Предпочтительный способ оплаты: карта Visa Жду сроки и цену.Завершен7 лет назад