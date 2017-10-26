Склеить инфографику из проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт12 заявок420 просмотров

Нужно создать инфографику из вложенного файла, по типу, как он сделан, но лучше, все тексты взять оттуда же. Вложенные картинки добавить, одну где-то слева, другу справа. Должно получится на один лист.

8 лет назад
BaitekMachinery
Елизавета 
33 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров