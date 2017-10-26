Быстро обработать 1 фото в raw : убрать синяки под глазами
Склеить инфографику из проекта
Нужно создать инфографику из вложенного файла, по типу, как он сделан, но лучше, все тексты взять оттуда же. Вложенные картинки добавить, одну где-то слева, другу справа. Должно получится на один лист.
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