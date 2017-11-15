Добрый день, для наших ванн нам нужна визуализация их в ванной комнате. Задача: создать 3D эскиз ванной комныты и разместить в ней ванну. Пример прикреплен. При надобности мы можем ...
Ретуширование 120 фотографий (шоколадные конфеты)
Добрый день!
У нас есть 120 фотографий шоколадных конфет, коробок и конфет в интерьере. Мы планируем использовать их для наполнения магазина.
Отретушировать, выровнять, вырезать фон, добавить тень. Для некоторых - подогнать по размеру по два фото (с открытой коробкой и с закрытой, с целой конфетой и "откушенной"), для создания эффекта с наведением мыши. Интерьерные - только отретушировать.
Образцы фотографий прикреплены к проекту.
Кроме цены, укажите, пожалуйста, сроки и условия.
С выбранным исполнителем пройдемся по всем фотографиям и согласуем итоговую стоимость работы.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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