Ретуширование 120 фотографий (шоколадные конфеты)

Добрый день!

У нас есть 120 фотографий шоколадных конфет, коробок и конфет в интерьере. Мы планируем использовать их для наполнения магазина.

Отретушировать, выровнять, вырезать фон, добавить тень. Для некоторых - подогнать по размеру по два фото (с открытой коробкой и с закрытой, с целой конфетой и "откушенной"), для создания эффекта с наведением мыши. Интерьерные - только отретушировать.

Образцы фотографий прикреплены к проекту.

Кроме цены, укажите, пожалуйста, сроки и условия.

С выбранным исполнителем пройдемся по всем фотографиям и согласуем итоговую стоимость работы.