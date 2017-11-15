Ретуширование 120 фотографий (шоколадные конфеты)

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Завершен33 заявки472 просмотра

Добрый день!

У нас есть 120 фотографий шоколадных конфет, коробок и конфет в интерьере. Мы планируем использовать их для наполнения магазина. 

Отретушировать, выровнять, вырезать фон, добавить тень. Для некоторых - подогнать по размеру по два фото (с открытой коробкой и с закрытой, с целой конфетой и "откушенной"), для создания эффекта с наведением мыши. Интерьерные - только отретушировать.

 

Образцы фотографий прикреплены к проекту. 

Кроме цены, укажите, пожалуйста, сроки и условия. 

С выбранным исполнителем пройдемся по всем фотографиям и согласуем итоговую стоимость работы.

8 лет назад
exposition
Виктор 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

LightCat
41 год
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$120
2 дня
Прекрасный, внимательный ретушер.
Очень приятный заказчик. Четкая постановка задачи.

Заявки фрилансеров

LightCat
41 год
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад